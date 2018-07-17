Выступление Трампа в Хельсинки является одним из самых позорных, - Маккейн

Маккейн обвинил Трампа в "поддерживании тирана"

Сенатор Конгресса Соединенных Штатов Америки (США), представитель Республиканской партии Джон Маккейн раскритиковал пресс-конференцию президента США Дональда Трампа в Хельсинки (Финлиндия), назвав ее одним из постыднейших выступлений. Об этом сенатор написал на своем сайте.

Так, саммит Трампа и российского президента Владимира Путина сенатор Маккейн назвал "трагической ошибкой".

"Президент Трамп оказался не только неспособным, а и не желающим противостоять Путину. Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию", - написал сенатор.

Он добавил, что Трамп сделал "сознательный выбор в защиту тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставил Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру".

"Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более пренебрежительно перед тираном", - заявил Маккейн.

Напомним, ранее сообщалось, что конгрессмены также раскритиковали риторику Трампа во время его саммита с Путиным.