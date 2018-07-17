Виступ Трампа у Гельсінкі є одним із найганебніших, - МакКейн

МакКейн звинуватив Трампа у "покриванні тирана"

Сенатор Конгресу Сполучених Штатів Америки (США), представник Республіканської партії Джон МакКейн розкритикував прес-конференцію президента США Дональда Трампа у Гельсінкі (Фінліндія), назвавши її одним із найганебніших виступів. Про це сенатор написав на своєму сайті.

Так, саміт Трампа і російського президента Володимира Путіна сенатор МакКейн назвав "трагічною помилкою".

"Президент Трамп виявився не тільки нездатним, а й не бажаючим протистояти Путіну. Він і Путін, здавалося, говорили за тим же сценарієм", - написав сенатор.

Він додав, що Трамп зробив "свідомий вибір на захист тирана від справедливих запитань вільної преси і надав Путіну незаперечну платформу для виверження пропаганди і брехні світу".

"Жоден з попередніх президентів ніколи не принижував себе більш зневажливо перед тираном", - заявив МакКейн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конгресмени також розкритикували риторику Трампа під час його саміту з Путіним.