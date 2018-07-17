В США конгрессмены раскритиковали риторику Трампа на встрече с Путиным

В Конгрессе США не сомневаются во вмешательстве России в американские выборы

В Соединенных Штатах Америки (США) большинство конгрессменов Демократической партии и отдельные представители Республиканской партии раскритиковали встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки. Об этом передает CNN.

В частности, спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что не сомневается в причастности России к вмешательству в президентске выборы в США в 2016 году.

"Нет сомнений в том, что Россия вмешивалась в наши выборы и продолжает делать попытки подорвать демократию в США и во всем мире. Нет никакого морального паритета между Соединенными Штатами и Россией, которая остается враждебной по отношению к нашим основным ценностям и идеалам", - заявил Райан.

Он также призвал президента Трампа учесть, что РФ не является союзником США.

В то же время сенатор-республиканец Коркер заявил, что никогда еще так не разочаровывался.

Напомним, в ходе встречи в Хельсинки с Трампом президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.