В США конгрессмены раскритиковали риторику Трампа на встрече с Путиным

Новости Политика 17.07.2018 - 02:49
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr. com/helsinki2018)
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr. com/helsinki2018)

В Конгрессе США не сомневаются во вмешательстве России в американские выборы

В Соединенных Штатах Америки (США) большинство конгрессменов Демократической партии и отдельные представители Республиканской партии раскритиковали встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки. Об этом передает CNN.

В частности, спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что не сомневается в причастности России к вмешательству в президентске выборы в США в 2016 году.

"Нет сомнений в том, что Россия вмешивалась в наши выборы и продолжает делать попытки подорвать демократию в США и во всем мире. Нет никакого морального паритета между Соединенными Штатами и Россией, которая остается враждебной по отношению к нашим основным ценностям и идеалам", - заявил Райан.

Он также призвал президента Трампа учесть, что РФ не является союзником США.

В то же время сенатор-республиканец Коркер заявил, что никогда еще так не разочаровывался.

Напомним, в ходе встречи в Хельсинки с Трампом президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

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Теги:  Владимир Путин,  встреча,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС