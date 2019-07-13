Выступление экс-спецпрокурора США Мюллера в Конгрессе перенесли на 24 июля

Бывший специальный прокурор Соединенных Штатов по расследованию вмешательства России в выборы Роберт Мюллер даст показания перед комитетами Палаты представителей Конгресса по делам юстиции и разведке 24 июля. Об этом сообщил председатель комитета по делам юстиции Джерольд Надлер, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

По мнению Надлера, перенос слушаний с 17 июля "даст американскому народу более глубокое понимание расследования" спецпрокурора.

Конгрессмен отметил, что общество также сможет получить представление о собранных доказательствах - как касательно вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, так и возможного воспрепятствования правосудию и злоупотребления властью со стороны президента Дональда Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер согласился выступить перед конгрессменами "в соответствии с судебной повесткой" и 17 июля даст показания в Конгрессе.

В конце мая спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы Соединенных Штатов в 2016 году, сообщил, что закрывает свой офис.