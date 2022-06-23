UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выступал у Соловьева. СБУ объявила подозрение экс-нардепу от "Партии регионов"

Фото: бывший нардеп Игорь Марков (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ объявила подозрение в коллаборационной деятельности бывшему нардепу от "Партии регионов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Игоре Маркове.

"В марте 2022 г. он находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками Российской федерации", - рассказали в ведомстве.

Как добавляют в СБУ, экс-нардеп был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы об "асвобадителе". Впоследствии эти ролики публиковали прокремлевские СМИ, в том числе федеральный телеканал при министерстве обороны РФ.

В частности, 15 мая, как уточняют в Офисе генпрокурора, подозреваемый публично выступил на общероссийском телеканале, приняв участие в проведении информационной кампании государства-агрессора. Содержание его выступления было направлено на поддержку временной оккупации части территории РФ и созданных ею псевдоорганов. Он публично одобрял действия России и отрицал совершение агрессии по отношению к жителям временно оккупированных территорий. В дальнейшем это выступление опубликовано на видеохостинге YouTube.

"В мае фигурант принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины", - рассказали в СБУ.

Как добавляют в Офисе генпрокурора, народный депутат Украины VII созыва, житель города Одесса, еще в 2014 году выехал на территорию РФ, где совершал активные действия в ущерб суверенитету и независимости Украины.

В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и материалах СБУ и Нацполиции экснардепу сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, народный депутат Украины Алексей Ковалев, который остался на оккупированной территории Херсонской области, перешел на сторону российских оккупантов. В ГБР уже открыли дело, а в "СН" после исключения нардепа из фракции еще в апреле, хотят лишить его и мандата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Марков