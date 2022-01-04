Выступал без маски: главный министр Дели заболел коронавирусом

В Индии главный министр Дели Арвинд Кеджривал заболел коронавирусом. Он сообщил, что изолировался дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что на предвыборном митинге в понедельник министр выступал без маски. Подобные митинги были проведены во всех штатах, где будут проходить выборы в ближайшие несколько месяцев.

После этого Кеджривал сообщил в Твиттере, что получил положительный тест на коронавирус и теперь изолирован дома.

Он призвал всех, кто контактировал с ним в последние дни, также изолироваться и пройти тестирование на COVID-19.