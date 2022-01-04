Выступал без маски: главный министр Дели заболел коронавирусом
Фото: Арвинд Кеджривал, главный министр Дели (flickr.com)
В Индии главный министр Дели Арвинд Кеджривал заболел коронавирусом. Он сообщил, что изолировался дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что на предвыборном митинге в понедельник министр выступал без маски. Подобные митинги были проведены во всех штатах, где будут проходить выборы в ближайшие несколько месяцев.
После этого Кеджривал сообщил в Твиттере, что получил положительный тест на коронавирус и теперь изолирован дома.
Он призвал всех, кто контактировал с ним в последние дни, также изолироваться и пройти тестирование на COVID-19.
Напомним, что в Индии усилили борьбу с коронавирусом. Там ввели вакцинацию для подростков и бустеры для пожилых людей. Также ввели некоторые карантинные ограничения.