ru ua
Сб, 01 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В столице Индии за сутки резко выросло число COVID-больных

Новина українською →
Нью-Дели, Суббота 01 января 2022 22:42
В столице Индии за сутки резко выросло число COVID-больных Фото: в столице Индии резко выросло количество случаев заражения коронавирусом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Индии 1 января выявили 2716 заболевших коронавирусом. Это почти вдвое больше, чем за предыдущий день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu.

Как отмечает издание, рост числа случаев коронавируса в столице Индии продолжился в первый день нового года. За последние 24 часа в Нью-Дели зарегистрировали 2716 новых больных COVID-19. Это стало самым высоким показателем за семь месяцев.

В пятницу, 31 декабря, в Нью-Дели зарегистрировали 1796 больных. При этом днем ранее в столице выявили всего 483 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне нового года власти Индии заявили о риске новой волны коронавируса.

Отметим, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 280 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Коронавирус
NEWS
Пытаются спасти глаз: в Польше украинцу попали петардой в лицо
Пытаются спасти глаз: в Польше украинцу попали петардой в лицо
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году