В столице Индии за сутки резко выросло число COVID-больных
Фото: в столице Индии резко выросло количество случаев заражения коронавирусом (Getty Images)
В столице Индии 1 января выявили 2716 заболевших коронавирусом. Это почти вдвое больше, чем за предыдущий день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu.
Как отмечает издание, рост числа случаев коронавируса в столице Индии продолжился в первый день нового года. За последние 24 часа в Нью-Дели зарегистрировали 2716 новых больных COVID-19. Это стало самым высоким показателем за семь месяцев.
В пятницу, 31 декабря, в Нью-Дели зарегистрировали 1796 больных. При этом днем ранее в столице выявили всего 483 случая заражения коронавирусом.
Напомним, накануне нового года власти Индии заявили о риске новой волны коронавируса.
Отметим, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 280 млн человек.