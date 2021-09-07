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Высший совет правосудия уволил судью Верховного суда

Автор: Мария Кучерявец

Высший совет правосудия (ВСП) уволил шестерых судей, в список которых также вошел судья Верховного Суда. До этого они подавали заявления об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.

"На заседании Высшего совета правосудия 7 сентября рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке", - говорится в сообщении.

В частности, ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке шесть судей, а именно:

  • Гусака Николая Борисовича - с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
  • Билык Анну Алексеевну - с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области;
  • Линник Оксану Сергеевну - с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области;
  • Лабань Галину Васильевну - с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда;
  • Савкову Светлану Владимировну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;
  • Колотила Онуфрия Александровича - с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.

В общей сложности с начала 2021, по общим основаниям, уволено 118 судей: 116 - из-за заявлений об отставке, 2 - связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию.

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Верховный судУвольнение судей