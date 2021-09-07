RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного суду

Автор: Марія Кучерявець

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила шістьох суддів, в список яких також увійшов суддя Верховного Суду. До цього вони подавали заяви про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРП.

"На засіданні Вищої ради правосуддя 7 вересня розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку шість суддів, а саме:

  • Гусака Миколу Борисовича - з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду;
  • Білик Ганну Олексіївну - з посади судді Броварського міськрайонного суду Київської області;
  • Линник Оксану Сергіївну - з посади судді Тростянецького районного суду Сумської області;
  • Лабань Галину Василівну - з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду;
  • Савкову Світлану Володимирівну - з посади судді Донецького апеляційного суду;
  • Колотила Онуфрія Олександровича - з посади судді Чернівецького апеляційного суду.

У загальній кількості з початку 2021 року, за загальними обставинами, звільнено 118 суддів: 116 - через заяви про відставку, 2 - у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховный судЗвільнення суддів