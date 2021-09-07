Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного суду

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила шістьох суддів, в список яких також увійшов суддя Верховного Суду. До цього вони подавали заяви про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРП.

"На засіданні Вищої ради правосуддя 7 вересня розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку шість суддів, а саме:

Гусака Миколу Борисовича - з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду;

- з посади судді Касаційного адміністративного суду Білик Ганну Олексіївну - з посади судді Броварського міськрайонного суду Київської області;

Линник Оксану Сергіївну - з посади судді Тростянецького районного суду Сумської області;

Лабань Галину Василівну - з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду;

Савкову Світлану Володимирівну - з посади судді Донецького апеляційного суду;

Колотила Онуфрія Олександровича - з посади судді Чернівецького апеляційного суду.

У загальній кількості з початку 2021 року, за загальними обставинами, звільнено 118 суддів: 116 - через заяви про відставку, 2 - у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням.