Высший совет правосудия уволил судью Верховного суда
Фото: Высший совет правосудия уволил судью Верховного суда (Виталий Носач / РБК Украина)
Высший совет правосудия (ВСП) уволил шестерых судей, в список которых также вошел судья Верховного Суда. До этого они подавали заявления об отставке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.
"На заседании Высшего совета правосудия 7 сентября рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке", - говорится в сообщении.
В частности, ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке шесть судей, а именно:
- Гусака Николая Борисовича - с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
- Билык Анну Алексеевну - с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области;
- Линник Оксану Сергеевну - с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области;
- Лабань Галину Васильевну - с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда;
- Савкову Светлану Владимировну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;
- Колотила Онуфрия Александровича - с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.
В общей сложности с начала 2021, по общим основаниям, уволено 118 судей: 116 - из-за заявлений об отставке, 2 - связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию.