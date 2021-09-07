ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Высший совет правосудия уволил судью Верховного суда

Новина українською →
Киев, Вторник 07 сентября 2021 12:31
Высший совет правосудия уволил судью Верховного суда Фото: Высший совет правосудия уволил судью Верховного суда (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Высший совет правосудия (ВСП) уволил шестерых судей, в список которых также вошел судья Верховного Суда. До этого они подавали заявления об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.

"На заседании Высшего совета правосудия 7 сентября рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке", - говорится в сообщении.

В частности, ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке шесть судей, а именно:

  • Гусака Николая Борисовича - с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
  • Билык Анну Алексеевну - с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области;
  • Линник Оксану Сергеевну - с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области;
  • Лабань Галину Васильевну - с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда;
  • Савкову Светлану Владимировну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;
  • Колотила Онуфрия Александровича - с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.

В общей сложности с начала 2021, по общим основаниям, уволено 118 судей: 116 - из-за заявлений об отставке, 2 - связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховный суд Увольнение судей
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью