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Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного суду

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 12:31
Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного суду Фото: Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного суду (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила шістьох суддів, в список яких також увійшов суддя Верховного Суду. До цього вони подавали заяви про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРП.

"На засіданні Вищої ради правосуддя 7 вересня розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку шість суддів, а саме:

  • Гусака Миколу Борисовича - з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду;
  • Білик Ганну Олексіївну - з посади судді Броварського міськрайонного суду Київської області;
  • Линник Оксану Сергіївну - з посади судді Тростянецького районного суду Сумської області;
  • Лабань Галину Василівну - з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду;
  • Савкову Світлану Володимирівну - з посади судді Донецького апеляційного суду;
  • Колотила Онуфрія Олександровича - з посади судді Чернівецького апеляційного суду.

У загальній кількості з початку 2021 року, за загальними обставинами, звільнено 118 суддів: 116 - через заяви про відставку, 2 - у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням.

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Верховный суд Звільнення суддів
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