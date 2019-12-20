Высший совет правосудия отказался уволить судью, запретившего Евромайдан

Высший совет правосудия отказался уволить судью Окружного админсуда Киева Богдана Санина, запретившего Евромайдан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передает РБК-Украина.

Указано, что на заседании в пятницу, 20 декабря, Высший совет правосудия отклонил представление об увольнении Санина с должности судьи.

Спикер ВСП Оксана Лысенко уточнила РБК-Украина, что в представлении об увольнении Санина не были указаны конкретные и веские аргументы, свидетельствующие о его несоответсивии должности и критериям добропорядочности.

Судья Санин в декабре 2013 года запретил проведение акций в центре Киева, что стало поводом для разгона митингующих активистов Евромайдана.

Напомним, ранене ВСП изменил решение Дисциплинарной палаты об отстранении от осуществления правосудия судьи Окружного административного суда Киева Евгения Аблова. Абалов в декабре 2013 года санкционировал попытку разгона Майдана.

Кроме того, в сентябре ВСП уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда. Татьков был уволен с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка - нарушения требований совместительства.