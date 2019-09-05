В Украине сегодня начнет работать Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начинает свою работу в четверг, 5 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как известно, дата запуска ВАКС была определена в мае текущего года на собрании судей Высшего антикоррупционного суда. Информация о начале работы ВАКС должна быть обнародована на веб-портале "Судебная власть" и в газете "Голос Украины".

Кроме того, в распоряжение РБК-Украина попал документ, в котором говорится о том, что рассмотрение дел судом начнется в кратчайший технически возможный срок.

Как писало РБК-Украина ранее, Елену Танасевич избрали председателем Высшего антикоррупционного суда Украины. Избрание главы ВАКС проходило путем тайного голосования. Участие в голосовании приняли 38 судей.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту изменить закон об антикоррупционном суде. Документом предлагается изложить в новой редакции подпункт в заключительных и переходных положениях. Предполагалось, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства со дня начала работы этого суда.

Отметим, создание Антикоррупционного суда - одно из требований международных партнеров Украины для дальнейшего сотрудничества. Среди запланированных функций - расследования дел Национального антикоррупционного бюро по коррупции среди высокопоставленных чиновников. Среди других требований - повышение цен на газ для населения и создание рынка земли.