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ВККСУ заявила о блокировании здания неизвестными

Новости » Происшествия    20.05.2019 - 14:17
ВККСУ заявила о блокировании здания неизвестными
Фото: место происшествия (facebook.com/vkksu)

Неизвестные назвались "общественными активистами"

Высшая квалификационная комиссия судей Украины заявила, что около 20 человек заблокировали вход в здание. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВККСУ в Facebook.

В ВККСУ заявили, что такие действия подрывают деятельность судебной власти и "фактическую реализацию изменений в ней, которых удалось в последнее время достичь Украине совместно с международными партнерами".

"Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведения квалификационного оценивания сорвано. Неизвестные назвались "общественными активистами", но отказались указать общественную организацию или предъявить документы, которые бы подтвердили правдивость их слов", - говорится в сообщении.

ВККСУ заявила о блокировании здания неизвестнымиНапомним, 19 марта 2019 года возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины было совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

Ранее РБК-Украина писало, что 16 ноября 2018 года в Киеве напали на голову Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова. Один из напавших плеснул в лицо председателю ВККС зеленкой, а другой вылил зеленку на одежду. После этого нападавшие скрылись. По факту нападения было открыто уголовное дело.

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