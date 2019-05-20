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ВККСУ заявила про блокування будівлі невідомими

Новини » Надзвичайні події    20.05.2019 - 14:17
ВККСУ заявила про блокування будівлі невідомими
Фото: місце події (facebook.com/vkksu)

Невідомі назвалися "громадськими активістами"

Вища кваліфікаційної комісії суддів України заявила, що близько 20 осіб заблокували вхід до її будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВККСУ у Facebook.

У ВККСУ заявили, що такі дії підривають діяльність судової влади та "фактичну реалізацію змін у ній, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами".

"Таким чином, сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано. Невідомі назвалися "громадськими активістами", але відмовились вказати громадську організацію або пред’явити жодних документів, які б підтвердили правдивість їх слів", - йдеться у повідомленні.

ВККСУ заявила про блокування будівлі невідомимиНагадаємо, 19 березня 2019 року біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вчинено напад на суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого

Раніше РБК-Україна писало, що 16 листопада 2018 року у Києві напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова. Один з нападників плеснув в обличчя голові ВККС зеленкою, а інший вилив зеленку на одяг. Після цього нападники зникли. За фактом нападу порушено кримінальну справу.

Кількість позовів до членів ВККСУ за квітень зросла   У ВККСУ прокоментували роботу ГРД та ГРМЕ під час суддівських конкурсів
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