ВККСУ заявила про блокування будівлі невідомими

Фото: місце події (facebook.com/vkksu)

Невідомі назвалися "громадськими активістами"

Вища кваліфікаційної комісії суддів України заявила, що близько 20 осіб заблокували вхід до її будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВККСУ у Facebook.

У ВККСУ заявили, що такі дії підривають діяльність судової влади та "фактичну реалізацію змін у ній, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами".

"Таким чином, сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано. Невідомі назвалися "громадськими активістами", але відмовились вказати громадську організацію або пред’явити жодних документів, які б підтвердили правдивість їх слів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 березня 2019 року біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вчинено напад на суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого.

Раніше РБК-Україна писало, що 16 листопада 2018 року у Києві напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова. Один з нападників плеснув в обличчя голові ВККС зеленкою, а інший вилив зеленку на одяг. Після цього нападники зникли. За фактом нападу порушено кримінальну справу.