Высота снежного покрова в Карпатах превышает 1,4 м

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

В Карпатах снег и до -11 градусов мороза

В Карпатах по состоянию на 21 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 146 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на утро 21 января на Сл Пожежевская температура воздуха составила -10,9 градусов мороза. Также на указанном участке наблюдается слабый снег, высота снежного покрова составляет 56-140 см, снег свежий, слабо закреплен.

На Сл Плай, как сообщают синоптики, температура воздуха -11,4 градусов мороза, порывы ветра до 8 м/с. Высота снежного покрова составляет от 36 до 86 см, снег слабо и умеренно закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -10,4 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 146 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей в настоящее время сохраняется значительная снеголавинная опасность. Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 21 января 2019 года, на востоке и западе Украины ожидается снег, на остальной территории - без осадков, температура воздуха местами до +8.