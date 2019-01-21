ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Висота снігового покриву в Карпатах перевищує 1,4 м

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 11:40
Висота снігового покриву в Карпатах перевищує 1,4 м
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

У Карпатах сніг та до -11 градусів морозу

В Карпатах станом на 21 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 146 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків станом на ранок 21 січня на Сл Пожежевська температура повітря становила -10,9 градусів морозу. Також на вказаній ділянці спостерігається слабкий сніг, висота снігового покриву становить 56-140 см, сніг свіжий, слабо закріплений.

На Сл Плай, як повідомляють синоптики, температура повітря  -11,4 градусів морозу, пориви вітру до 8 м/с. Висота снігового покриву становить від 36 до 86 см, сніг слабо та помірно закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -10,4 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 146 см", - йдеться у повідомленні.

Висота снігового покриву в Карпатах перевищує 1,4 м

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей наразі зберігається значна сніголавинна небезпека. Крім того, в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 21 січня 2019 року, на сході та заході України очікується сніг, на решті території - без опадів, температура повітря місцями до +8. 

В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека В Україні завтра очікується невеликий сніг та ожеледиця
Новини України снегКарпаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся