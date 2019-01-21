Висота снігового покриву в Карпатах перевищує 1,4 м

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

У Карпатах сніг та до -11 градусів морозу

В Карпатах станом на 21 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 146 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків станом на ранок 21 січня на Сл Пожежевська температура повітря становила -10,9 градусів морозу. Також на вказаній ділянці спостерігається слабкий сніг, висота снігового покриву становить 56-140 см, сніг свіжий, слабо закріплений.

На Сл Плай, як повідомляють синоптики, температура повітря -11,4 градусів морозу, пориви вітру до 8 м/с. Висота снігового покриву становить від 36 до 86 см, сніг слабо та помірно закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -10,4 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 146 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей наразі зберігається значна сніголавинна небезпека. Крім того, в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 21 січня 2019 року, на сході та заході України очікується сніг, на решті території - без опадів, температура повітря місцями до +8.