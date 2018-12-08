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Высота снежного покрова в Карпатах местами достигает 29 см

Новости » Общество    08.12.2018 - 15:51
Высота снежного покрова в Карпатах местами достигает 29 см
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Температура воздуха в Карпатах не ниже 4 градусов мороза

Высота снежного покрова в Карпатах по состоянию на утро 8 декабря 2018 года местами достигает 29 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, на Сл Пожежевская температура воздуха -1,9 градус мороза, порывы ветра до 14 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет от 6 до 27 см, снег метелевых, хорошо закреплен. Кроме того, сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составляет -2,2 градуса, порывы ветра до 5 м/с, туман. Высота снежного покрова составляет 3 см, снег свежий, пылевидный.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -3,8 градуса мороза, снег. Высота снежного покрова составляет 29 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в высокогорье Карпат до 10 декабря ожидается лавинная опасность. В частности, низкая снеголавинная опасность ожидается в высокогорье Ивано-Франковской области и в высокогорье восточной части Закарпатской области.

Как писало РБК-Украина, в Киеве сегодня, 8 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах.

Погода на сегодня: в Украине дожди, местами со снегом, температура до +7 В Киеве завтра ожидается снег с переходом в дождь и гололедица
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