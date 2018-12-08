Висота снігового покриву у Карпатах місцями досягає 29 см

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Температура повітря в Карпатах не нижче 4 градусів морозу

Висота снігового покриву у Карпатах станом на ранок 8 грудня 2018 року місцями досягає 29 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, на Сл Пожежевська температура повітря -1,9 градус морозу, пориви вітру до 14 м/с, хмарно. Висота снігового покриву становить від 6 до 27 см, сніг хуртовинний, добре закріплений. Крім того, повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становить -2,2 градуси, пориви вітру до 5 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 3 см, сніг свіжий, пилоподібний.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -3,8 градуси морозу, сніг. Висота снігового покриву становить 29 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у високогір'ї Карпат до 10 грудня очікується лавинна небезпека. Зокрема, низька снiголавинна небезпека очікується у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi та у високогір’ї східної частини Закарпатської області.

Як писало РБК-Україна, у Києві сьогодні, 8 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах.