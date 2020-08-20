Высота самого большого флага Украины будет почти 90 метров, - Кличко

Сооружение флагштока высотой почти 90 метров для самого большого флага Украины завершено.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Совсем скоро над киевскими холмами забреет крупнейший, главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. Также уже установили элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью, практически с любой точки нашей столицы. Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Построил город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен", - написал Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко посетил строительную площадку, где устанавливали флагшток для самого высокого флага Украины и показал видео, как Киев готовится поднять главный флаг.

Как известно, День государственного флага отмечается 23 августа.