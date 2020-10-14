ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На высокогорье Карпат выпал снег, а температура упала ниже нуля

Автор: Дмитрий Левицкий

Карпаты сегодня, 14 октября, накрыл активный антициклон, который принес снег и снижение температуры. На высокогорье Карпат фиксируется температура около -1,5 и -1,6 градуса.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Снижение температуры ниже нуля зафиксировали на снеголавинных станциях Пожежевская и Плай. Местами в горах выпало до 5 сантиметров снега, также фиксировались сильные дожди.

"В течение суток 14 и 15 октября - температура воздуха будет постепенно расти, осадки будут выпадать в виде дождя", - добавили в гидрометцентре.

Напомним, синоптики предупреждали об ухудшении погоды в западных областях Украины в среду, 14 октября. В Карпатах прогнозировали сильные дожди с мокрым снегом.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до 16 октября. В Украине прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и похолодание до +6 градусов.

Также синоптики рассказали об аномальной погоде в октябре.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрснегКарпатыПогода