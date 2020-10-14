ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На високогір'ї Карпат випав сніг, а температура впала нижче нуля

Автор: Дмитро Левицький

Карпати сьогодні, 14 жовтня, накрив активний антициклон, який приніс сніг та зниження температури. На високогір'ї Карпат фіксується температура близько -1,5 та -1,6 градуса.

Популярні новини

Про це повідомляє Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.

Зниження температури нижче нуля зафіксували на сніголавинних станціях Пожежевська та Плай. Подекуди в горах випало до 5 сантиметрів снігу, також фіксувалися сильні дощі.

"Протягом доби 14 та 15 жовтня - температура повітря поступово зростатиме, опади випадатимуть у вигляді дощу", - додали в гідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптики попереджали про погіршення погоди у західних областях України у середу, 14 жовтня. У Карпатах прогнозували сильні дощі з мокрим снігом.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди до 16 жовтня. В Україні прогнозують мокрий сніг, сильний вітер та похолодання до +6 градусів.

Також синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрснегКарпатыПогода