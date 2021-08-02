Высокий риск обесточивания: в Греции призвали экономить электроэнергию из-за жары

Премьер-министр Кириакос Мицотакис, во время выступления перед журналистами, заявил, что правительство страны сейчас приняло необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить обесточивание в стране. Впрочем, чиновник призвал местных жителей выключать свет и использовать термостаты, чтобы снизить нагрузку на энергосистему Греции.

Соответствующая просьба обусловлена тем, что в понедельник, в отдельных регионах страны прогнозировалось повышение температура до 46 градусов.

Мицотакис отметил, что сейчас в стране впервые фиксируется столь сильная жара начиная с 1987 года.



