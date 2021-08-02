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Високий ризик знеструмлення: в Греції закликали економити електроенергію через спеку

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Греція , Понеділок 02 серпня 2021 16:11
Високий ризик знеструмлення: в Греції закликали економити електроенергію через спеку Фото: в Греції закликали економити електроенергію через спеку (Pixabay)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі аномальної спеки в Греції, в країні закликали громадян добровільно економити електроенергію. Через велике навантаження на енергосистему, ймовірний ризик її відключення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Ekathimerini.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, під час виступу перед журналістами, заявив, що уряд країни наразі вжив необхідні заходи обережності, аби запобігти знеструмленню в країні. Втім, посадовець закликав місцевих жителів вимикати світло й використовувати термостати, аби знизити навантаження на енергосистему Греції.

Відповідне прохання обумовлено тим, що в понеділок, в окремих регіонах країни прогнозувалося підвищення температура до 46 градусів.

Міцотакіс відзначив, що наразі в країні вперше фіксується настільки сильна спека починаючи з 1987 року.


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Греція Електроенергія
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