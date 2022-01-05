Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину. Это его первый зарубежный визит в новом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Твиттер Борреля.
"Мой первый визит в 2022 году - Станица Луганская и Киев, Украина", - написал дипломат.
Боррель отметил, что прибыл в Украину в связи с военной эскалацией со стороны России, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать реформы.
Ранее мы писали, что глава дипломатии ЕС посетит Украину с рабочим визитом.