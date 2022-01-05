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Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину

Автор: Анна Полисученко

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину. Это его первый зарубежный визит в новом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Твиттер Борреля.

"Мой первый визит в 2022 году - Станица Луганская и Киев, Украина", - написал дипломат.

Боррель отметил, что прибыл в Украину в связи с военной эскалацией со стороны России, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать реформы.

Ранее мы писали, что глава дипломатии ЕС посетит Украину с рабочим визитом.

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Евросоюз