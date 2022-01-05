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Високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув з візитом в Україну

Автор: Анна Полисученко

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель прибув з візитом в Україну. Це його перший закордонний візит у новому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Твіттер Борреля.

"Мій перший візит в 2022 році - Станиця Луганська і Київ, Україна", - написав дипломат.

Боррель зазначив, що прибув в Україну у зв'язку з військовою ескалацією з боку Росії, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України і підтримати реформи.

Раніше ми писали, що глава дипломатії ЄС відвідає Україну з робочим візитом.

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