Высокая инфляция в США обрушивает рынки, но успехи на фронте помогают украинским суверенам

Со старта прошлой недели инвесторы готовились получить новый сигнал о замедлении инфляции в США, после того как этот тренд якобы начался в июле. Впрочем, даже несмотря на более дешевое топливо, индекс потребительских цен вырос на 0,1% по сравнению с июлем, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,1%.

Этой мизерной разницы в 0,2 процентных пункта было достаточно, чтобы шокировать рынки, которые до этого не могли похвастаться радужными настроениями. Также очень тревожной деталью инфляционных данных стало ускорение составляющей индекса, исключающей влияние наиболее изменяющихся элементов – цен на продовольствие и энергоносители .

Эта составляющая является одним из ключевых индикаторов, за которыми следует ФРС. Как следствие, рынки окончательно распрощались с надеждами, что в среду американский центральный банк повысит ставки менее чем на 75 базисных пунктов. Более того, рынки уже дают треть шансов на то, что ставки будут повышены на 100 базисных пунктов. Еще больше пугает инвесторов то, как будут быстро расти ставки уже после сентябрьского заседания ФРС.

Более высокие ставки – это более дорогое финансирование для экономики и большая вероятность рецессии. И сигналы от крупных международных игроков на прошлой неделе снова были очень тревожными. Всемирный банк оценивает еще больший риск глобальной рецессии в следующем году из-за жестких действий центробанков. Международный валютный фонд прогнозирует еще более сильное замедление мировой экономики в третьем квартале и рецессию в некоторых странах в следующем году.

Американская транснациональная логистическая компания FedEx наблюдает значительное ухудшение мирового спроса на перевозку, ожидает дальнейшего ухудшения и сокращает свою операционную деятельность. Акции FedEx после этого заявления рухнули более чем на 20%. Рынки считают деятельность FedEx неким барометром глобальной экономики.

А для мировых рынков акций прошедшая неделя стала самой тяжелой с июня. Американские S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 4,8% и 5,5%, соответственно, глобальный All-World FTSE потерял 4%. Инвесторы же в облигации по-прежнему были пессимистичнее насчет дальнейших экономических перспектив. Впрочем, американский инфляционный отчет придал этому пессимизму новый мощный импульс: доходности десятилетних казначейских облигаций США на прошлой неделе вплотную приблизились к многолетнему рекорду середины июня – 3,47% .

Доходности же двухлетних облигаций росли гораздо быстрее и достигли 3,87% – самых высоких значений с 2007 года. Таким образом, разрыв между доходностями в пользу двухлетних облигаций, или так называемая инвертированная кривая доходностей, достиг уже 40 базисных пунктов. Рынки традиционно считают инвертированную кривую доходностей признаком близкой рецессии.

Несмотря на распродажи на мировых рынках, украинские еврооблигации прибавили в стоимости – на 2-4 цента до 23-28 центов на доллар: инвесторы наконец сдержанно, но, впрочем, положительно восприняли военные успехи Украины. В результате произошло заметное сужение спредов на 200-500 базисных пунктов к доходности пострадавших казначейских облигаций США.

Впрочем, цены на еврооблигации еще не достигли даже уровня августа, когда уже отложился риск украинского дефолта. Сказывается хуже отношение рынков к риску, и продолжается отступление инвесторов с долговых рынков развивающихся стран.

Снова ослабевала наличная гривна из-за все еще ощутимого дефицита наличного доллара – его курс в кассах крупнейших украинских банков за неделю вырос на 10 коп. – до 39,4-40,4 гривен/доллар и на 40 коп. – до 41,8 гривен/доллар – в обменниках. НБУ придется активнее поддерживать банки валютными наличными, что в конечном итоге и должно стабилизировать обменный курс.