Висока інфляція в США обрушує ринки, але успіхи на фронті допомагають українським суверенам

Зі старту минулого тижня інвестори готувалися отримати новий сигнал про сповільнення інфляції в США, після того, як цей тренд начебто розпочався у липні. Втім, навіть незважаючи на дешевше пальне, індекс споживчих цін виріс на 0,1% у порівнянні з липнем, тоді як аналітики очікували зниження на 0,1%.

Цієї мізерної різниці у 0,2 процентні пункти було достатньо, щоб шокувати ринки, які й до цього не могли похвалитися райдужними настроями. Також дуже тривожною деталлю інфляційних даних стало прискорення складової індексу, яка виключає вплив найбільш мінливих елементів – цін на продовольство і енергоносії.

Ця складова є одним з ключових індикаторів, за якими слідкує ФРС. Як наслідок, ринки остаточно розпрощалися з надіями, що цієї середи американський центральний банк підвищить ставки менше ніж на 75 базисних пунктів. Більше того, ринки вже дають третину шансів на те, що ставки буде підвищено аж на 100 базисних пунктів. Ще більше страхає інвесторів те, як швидко зростатимуть ставки вже після вересневого засідання ФРС.

Вищі ставки – це дорожче фінансування для економіки і більша ймовірність рецесії. І сигнали від великих міжнародних гравців минулого тижня знову були вельми тривожними. Світовий банк оцінює ще більший ризик глобальної рецесії наступного року через жорсткі дії центробанків. Міжнародний валютний фонд прогнозує ще сильніше уповільнення світової економіки у третьому кварталі і рецесію в деяких країнах наступного року.

Американська транснаціональна логістична компанія FedEx спостерігає значне погіршення світового попиту на перевезення, очікує подальшого погіршення і скорочує свою операційну діяльність. Акції FedEx після цієї заяви рухнули більше ніж на 20%. Ринки вважають діяльність FedEx певним барометром глобальної економіки.

А для світових ринків акцій минулий тиждень став найважчим з червня. Американські S&P 500 і Nasdaq Composite впали на 4,8% і 5,5%, відповідно, глобальний All-World FTSE втратив 4%. Інвестори ж в облігації і раніше були більш песимістичними щодо подальших економічних перспектив. Втім, американський інфляційний звіт надав цьому песимізму новий потужний імпульс: дохідності десятирічних казначейських облігацій США минулого тижня впритул наблизилися до багаторічного рекорду середини червня – 3,47%.

Дохідності ж дворічних облігацій зростали набагато швидше і сягнули 3,87% – найвищих значень з 2007 року. Таким чином розрив між дохідностями на користь дворічних облігацій, або так звана інвертована крива дохідностей, сягнув вже 40 базисних пунктів. Ринки традиційно вважають інвертовану криву дохідностей ознакою близької рецесії.

Попри розпродажі на світових ринках українські єврооблігації додали у вартості – на 2-4 центи до 23-28 центів на долар: інвестори нарешті стримано, але втім позитивно сприйняли військові успіхи України. У результаті відбулося помітне звуження спредів на 200-500 базисних пунктів до дохідностей постраждалих казначейських облігацій США.

Втім, ціни на єврооблігації ще не досягли навіть рівнів серпня, коли вже відклався ризик українського дефолту. Дається взнаки гірше відношення ринків до ризику, і триває відступ інвесторів з боргових ринків країн, що розвиваються.

Знову слабшала готівкова гривня через все ще відчутний дефіцит готівкового долару – його курс у касах найбільших українських банків за тиждень виріс на 10 коп. – до 39,4-40,4 гривень/долар і на 40 коп. – до 41,8 гривень/долар – в обмінниках. НБУ доведеться активніше підтримувати банки валютною готівкою, що в кінцевому результаті і має стабілізувати обмінний курс.