Высказывания Байдена о Путине ставят отношения России и США "на грань разрыва", - МИД РФ

В России возмущены словами президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о главе Кремля Владимире Путине. Заявили, что отношения между странами "на грани разрыва".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Еще ранее в России заявили, что слова Байдена о Путине - "непростительные" и "недостойные государственного деятеля столь высокого ранга".

"Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор", - заявил МИД.

Министерство иностранных дел Кремля вызвало посла США в России Джона Салливана и вручило ноту протеста.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как Байдена назвал Путина "кровавым диктатором и настоящим головорезом".

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