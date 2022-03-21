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Высказывания Байдена о Путине ставят отношения России и США "на грань разрыва", - МИД РФ

Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Сергей Пышкин

В России возмущены словами президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о главе Кремля Владимире Путине. Заявили, что отношения между странами "на грани разрыва".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Министерство иностранных дел Кремля вызвало посла США в России Джона Салливана и вручило ноту протеста.

"Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор", - заявил МИД.

Салливану поставили вопрос бесперебойного функционирования российских дипломатических представительств в США.

Еще ранее в России заявили, что слова Байдена о Путине - "непростительные" и "недостойные государственного деятеля столь высокого ранга".

Напомним, РБК-Украина писало о том, как Байдена назвал Путина "кровавым диктатором и настоящим головорезом".

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