Вышли на поле: как партии Рады готовятся к местным выборам

Через четыре месяца украинский политикум вновь сойдется в схватке за власть на местных выборах, назначенных на 25 октября. Большинство партий, желающих получить влияние в регионах, уже вовсю погрузились в подготовительный этап кампании.

Ранее РБК-Украина рассказывало о том, как к выборам готовятся известные политсилы, не представленные в нынешнем созыве Верховной рады. Партии, победившие в парламентской гонке, также не сидят сложа рук, не особо полагаясь на силу общенациональных рейтингов.

Местные выборы – это тысячи одновременных выборов в советы, а также на должности глав сел, поселков и городов. В каждом из них политические симпатии и фавориты могут отличаться.

Представим, что одна партия пользуется большей поддержкой на Западе или Центре, тогда как электорат другой сосредоточен на Востоке. Третья партия и вовсе не выдвигалась в парламент, но при этом имеет высокие рейтинги, например, на Юге. Их результаты в разрезе всей страны на октябрьских выборах будут разными.

Этому есть еще одно объяснение. Выбирая местную власть, жители не спешат отдавать свой голос за "чужака", даже если за его спиной стоит мощный политический бренд. Если ранее он не сделал ничего полезного для их общины или города и никак не "засветился" в местном самоуправлении, то его шансы на победу невелики. В отличие от того, кто обеспечил избирателю приличный вид из окна – отремонтированную дорогу возле дома или облагороженную детскую площадку.

Понимая эту специфику, партийное руководство уже сейчас начало приводить "в боевую готовность" предвыборные штабы и подбирать потенциальных кандидатов в регионах.

"Слуга народа"

Готовиться к местным выборам президентская политсила начала еще зимой. В феврале за каждой областью партия закрепила "политических ответственных" из числа народных депутатов от "Слуги народа". Они будут контролировать и помогать региональным штабам.

По информации РБК-Украина, координацией "политических ответственных" и отбором будущих кандидатов от партии в команде Зеленского занимаются председатель "Слуги народа" Александр Корниенко и первый замлавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Единые лекала региональных кампаний разрабатывает центральный штаб. В его структуре предусмотрены отдельные департаменты и офисы, каждый из которых ответственный за более узкий пласт работы.

Например, медийным офисом руководит замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Задача "медийщиков" – создание универсальных шаблонов для газет, листовок и роликов. Диджитал-направлением в штабе занимается команда Михаила Федорова во главе с давним соратником вице-премьера, народным депутатом Михаилом Крячко.

В комментарии РБК-Украина глава партии Александр Корниенко объяснил, что роль центрального штаба сводится к формированию общей политики для региональных штабов.

"Сейчас у партии уже полноценно заработали все областные штабы и перезапущены областные ячейки. Разумеется, что местные выборы – не централизованные. Это полторы тысячи отдельных избирательных кампаний. Управлять ими из центра вряд ли возможно. Но центральный штаб действует по принципу центрального органа исполнительной власти", – отметил парламентарий.

На региональном уровне штабы, скорее всего, будут заручаться помощью технологов. По словам Корниенко, часть штабов сами подыскивают себе консультантов, другие же обращаются за рекомендацией "к центру".

"У нас было примерно 25 так называемых "комиссаров" – технологов-консультантов. Часть из них будут помогать нам и на местных выборах. Но на центральном уровне технологическая сторона будет выстраиваться усилиями нашей собственной команды во главе с президентом", – рассказал глава "Слуги народа".

По его словам, сейчас стратегия партии заключается в том, чтобы завершить всю ключевую подготовку к выборам еще до официального старта кампании.

"Сейчас мы все, включая наши штабы, ведем очень интенсивную подготовку, чтобы потом, когда начнется кампания, мы смогли заняться агитацией, в соответствии с законом, и другими юридическими и процедурными вопросами. Это и формирование избирательных фондов, и участковых комиссий, и само выдвижение", – сказал в комментарии изданию Корниенко.

По его словам, до середины августа в политсиле планируют согласовать всех кандидатов, которых СН выдвинет в местную власть. А до конца июня – определиться с претендентами, которые поборются за кресла мэров в большинстве областных центров.

Гораздо сложнее с поиском кандидатов, которые смогут дать бой действующим "градоначальникам" в пяти крупнейших городах – Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове. Их рейтинги позволяют без труда переизбраться на еще один срок и обойти большинство "спарринг-партнеров", несмотря на их партийные флаги.

Поэтому, подбирая кандидатов, в "Слуге народа" решили прибегнуть к нестандартным решениям. По информации РБК-Украина, на пост мэра столицы в команде президента хотят выдвинуть главного санитарного врача Виктора Ляшко. Якобы эту идею изначально предложил сам Зеленский, отметили собеседники в его окружении. Еще один медик – главврач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, депутат облсовета от БПП Сергей Рыженко – может баллотироваться от "Слуги народа" в мэры Днепра.

"Оппозиционная платформа – За життя"

В ОПЗЖ пока не спешат приступать к масштабным предвыборным приготовлениям. В политсиле утверждают, что начнут полноценную подготовку, как только будет ясность с избирательным законодательством.

Речь идет о законопроекте №3485, который парламент принял в первом чтении в начале июня. В нем, среди прочего, предлагается проводить выборы по партийным спискам во всех населенных пунктах с более чем 15 тысяч избирателей (нынешний порог – 90 тысяч) и одновременное выдвижение в советы разного уровня.

Пока же ОПЗЖ находится в режиме "stand by", сказал в комментарии РБК-Украина член политсовета партии, народный депутат Александр Пузанов.

"Мы ждем, пока Верховная рада во втором чтении и в целом примет изменения в Избирательный кодекс и другие законы, которые будут регламентировать вопросы проведения местных выборов в этом году. После этого мы уже сможем быстро развернуть полноценную подготовку, запустить наши избирательные штабы, проводить обучение членов будущих избирательных комиссий и тому подобное", – отметил парламентарий.

Сейчас главная ответственность за подготовку к выборам у "Оппозиционной платформы – За життя" возложена на партийные организации на местах. Во время карантина они успели провести полную ревизию кадров и действующих членов политсилы. Именно на базе собственного партактива ОПЗЖ будет формировать избирательные списки и отбирать кандидатов, пояснил изданию глава региональной организации партии в Житомирской области, народный депутат Юрий Павленко.

"В отличие от многих других политических сил, нам не нужно проводить какую-то особенную подготовку и формировать штабы с нуля. У нас есть постоянно работающие партийные организации. Например, организация в Житомирской области с 2015 года не прекращала свою партийную работу. К тому же у нас зарегистрированы и работают организации во всех районах и городах области. Наши партийные организации – это по сути и есть наши штабы", – сказал народный депутат.

Он уточнил, что местные организации в его области составили большую часть предварительных списков кандидатов. Но, вероятно, их придется откорректировать в зависимости от того, какими будут финальные избирательные правила.

"Сегодня мы фактически занимаемся нашей ежедневной партийной работой. После того, как будет окончательное законодательство, наверное, будет запущен и центральный штаб, начнется обучение кандидатов и членов комиссий, формирование четкой стратегии и тактики. Такая стратегия пока подготовлена на уровне проектов", – прокомментировал Павленко.

По его словам, центральный штаб будет создан на базе стратегического совета политсилы. Этот совет состоит из четырех человек, возглавляющих ОПЗЖ – Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, Сергея Левочкина и Виктора Медведчука. Именно они и будут принимать стратегические решения от лица партии на местных выборах и распределять обязанности в рамках избирательной кампании.

"Европейская солидарность"

"Европейская солидарность" уже запустила свои региональные штабы. Вскоре политсила планирует на базе своего секретариата развернуть работу центрального штаба. Его состав и руководителя ЕС представит на ближайшем съезде, как только его позволят провести карантинные меры.

"Фактически мы начали готовиться сразу же после парламентских выборов. Мы провели перерегистрацию членов партии, мы увидели, кто с нами остался, и с новой командой начинаем полноценную подготовку к местным выборам. Сейчас партия проводит ротацию руководства областных партийных организаций", – рассказал РБК-Украина руководитель секретариата "Европейской солидарности", народный депутат Максим Саврасов.

По его словам, сейчас в офисе политсилы разрабатывается единая стратегия, отталкиваясь от социологии и фокус-групп. Региональные штабы будут формулировать свою риторику на основе центрального месседжа, дополняя ее своими идеями, уточнил парламентарий.

"Евросолидарность" собирается выдвигать кандидатов в местную власть по всей стране. За формирование списков отвечают руководители территориальных ячеек, которые отбирают кандидатов в первую очередь среди членов партии, уточнил Саврасов.

На пост мэра Львова ЕС планирует выдвинуть народного депутата Олега Синютку, который во время президентской каденции Петра Порошенко возглавлял Львовскую ОГА. По остальным из пятерки крупнейшних городов в политсиле пока нет окончательного решения.

В начале июня ЕС открыто предложила объединить усилия на выборах в столице мэру Киева Виталию Кличко. Но он, не долго сохраняя интригу, публично отказался. В партии Порошенко не расценивают этот отказ как окончательный ответ.

Их сотрудничество, начавшееся в 2014 году, дало трещину вскоре после президентских выборов в прошлом году. Тогда Кличко заявил о планах перезапустить свою собственную партию УДАР и повести ее на выборы.

"Мы предложили Кличко возглавить список "Европейской солидарности" и единым фронтом пойти на выборы в Киеве, чтобы победить в первом туре. Потому что с нашей поддержкой он бы победил. Но он пока что нерешительно отказался. Поэтому мы все еще ждем", – отметил Саврасов.

"Батькивщина"

Все ключевые решения по поводу организации кампании "Батькивщины" на местах принимаются на улице Туровской, где расположен центральный офис политсилы. Последнее слово при принятии этих решений – за лидером партии Юлией Тимошенко. Но центрального штаба как такового у партии нет и не будет. Вся подготовительная работа распределена между областными штабами. Некоторые из них уже возглавили народные депутаты от "Батькивщины".

"Областные штабы, в свою очередь, будут формировать штабы в ОТО и штабы в городах областного значения. В прерогативе областных штабов – привлекать местных технологов, понимающих специфику того или иного региона. Наверняка большинство штабов прибегнут к их услугам", – сказал в комментарии РБК-Украина заместитель главы "Батькивщины" Вадим Ивченко. Сам он руководит штабом в Днепропетровской области.

По его словам, партия уже давно занялась переговорами с "сильными и влиятельными людьми" в регионах, которые смогут присоединиться к команде "Батькивщины" на местных выборах. Но окончательный отбор все еще продолжается, уточнил парламентарий.

Что касается кандидатов в мэры областных центров, их имена в политсиле не спешат разглашать. И хотя некоторые из них периодически всплывают в СМИ, они все еще не утверждены на уровне всей партии, пояснил Ивченко. По его словам, "Батькивщина" будет прежде всего делать ставку на медийных и узнаваемых людей.

"Голос"

"Голос" уже запустил работу центрального штаба и штабы в тех регионах, где политсила собирается выдвигать своих кандидатов в местную власть. Партия будет анализировать уровень поддержки по всей стране и, предположительно, выдвинет своих кандидатов только там, где у "Голоса" сильные рейтинговые позиции.

"Мы планируем участвовать в выборах по всей стране. У нас есть ячейки и на Востоке, и на Юге Украины. Но мы трезво оцениваем свои шансы. Поэтому в тех регионах, где наши шансы минимальны, мы не будем концентрировать свои ресурсы, которые достаточно лимитированы", – пояснила РБК-Украина председатель политической силы Кира Рудык, которая в марте сменила на этом посту Святослава Вакарчука.

На прошлой неделе экс-лидер "Голоса" заявил о том, что намерен сложить депутатский мандат и уйти из Верховной рады. В самой партии признают, что этот шаг может вызвать некое разочарование у их избирателей. Но заверяют, что Вакарчук будет участвовать в предвыборной кампании политсилы на местных выборах.

Рудык рассказала, что у "Голоса" уже есть единая стратегия проведения кампании, которая будет адаптироваться на местах, исходя из специфики регионов. Готовиться к выборам политсила будет с помощью технологов. Но пока партия еще на остановила свой выбор на ком-то конкретном.

Нардеп уточнила, что сейчас "Голос" также ведет переговоры с другими партиями, чтобы во время местных выборов объединить усилия на региональном уровне.

Формировать избирательные списки политсила собирается на базе тех людей, которые присоединились к ним за последний год, начиная с парламентской кампании. Но сейчас "Голос" работает над тем, чтобы максимально расширить свою команду. По словам Рудык, примерно через месяц партия начнет открытый отбор всех желающих работать в местном самоуправлении.

По информации издания, вести борьбу за кресло мэра столицы от "Голоса" может либо Кира Рудык, либо шоумен Сергей Притула. На последних парламентских выборах он баллотировался по списку партии под 30 номером.

Во Львове составить конкуренцию Андрею Садовому может другой народный депутат от "Голоса" Ярослав Руцишин. В прошлом году он победил на выборах в одном из мажоритарных округов Львова.

В разговоре с РБК-Украина Рудык отметила, что у партии есть "примерное понимание" того, кого они выдвинут в мэры крупнейших городов, включая Киев. Но публично раскрывать эту информацию до съезда в "Голосе" пока не хотят.