Вышинского обвиняют в разжигании этнической вражды

Сторона обвинения в деле госизмены Кирилла Вышинского заявляет, что на интернет-ресурсе "РИА Новости Украина" содержались статьи с призывами к сепаратистским действиям, а также призывы к разжиганию этнической вражды. Соответствующую информацию из обвинительного акта прокурор зачитал в деле Валерий Хараим в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным стороны обвинения, 17 марта 2014 года Вышинский получил на почтовый ящик от неустановленного представителя РФ указания разместить статью антиукраинского направления "Крым.Только начало".

По словам Хараїма, была проведена семантико-лінгвістича экспертиза текстов, опубликованных на сайте "РИА Новости Украина".

"Согласно семантико-лингвистической экспертизе, в статьях содержатся высказывания о создании новых государств или государства Новороссии со столицей в Донецке. В статьях содержатся призывы о создании такой путем ввода войск. Предоставляется положительная оценка создания так называемых ДНР и ЛНР. В материалах имеются высказывания и поощрение сепаратистских действий. В данных статьях содержатся призывы к разжиганию этнической вражды", - добавил прокурор.

Подольский райсуд Киева объявил перерыв в деле о госизмене главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 16:15 часов 15 апреля. По словам прокурора по делу, обвинительный акт содержит 80 страниц, 18 из них было зачитано на сегодняшнем заседании.

Напомним, Подольский районный суд Киева сегодня, 4 апреля, начал первое заседание по делу Кирилла Вышинского после передачи обвинительного акта.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.