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Выше нормы на 7,5 градусов: В Киеве обновлен еще один температурный рекорд

Автор: Александр Белоус

В пятницу, 16 июля, реднесуточная температура воздуха в Киеве составила 28,8 градусов. Это максимум для этого дня за всю историю наблюдений с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, температура была на 0,4 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1931 года

"Такая температура воздуха на 7,6 градусов превысила соответствующую климатическую норму", - говорится в сообщении.

По данным обсерватории, это уже 14-й температурный рекорд с начала лета. Всего с начала года в Киеве установлено 24 температурных рекорда.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,3 градусов тепла, что на 1,8 градусов выше климатической нормы. С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов.

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