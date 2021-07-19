Выше нормы на 7,5 градусов: В Киеве обновлен еще один температурный рекорд

По данным обсерватории, температура была на 0,4 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1931 года

"Такая температура воздуха на 7,6 градусов превысила соответствующую климатическую норму", - говорится в сообщении.

По данным обсерватории, это уже 14-й температурный рекорд с начала лета. Всего с начала года в Киеве установлено 24 температурных рекорда.