Выше 1 тысячи долларов за кубометр: обнародована средняя цена импортного газа

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в январе 2022 года. Цена составила 32 808,3 гривен или 1 161,5 долларов за 1 тыс. кубометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.
Таким образом, по сравнению с декабрем цена выросла на 1,7% в гривневом эквиваленте и снизилась на 1,9% в долларовом.
По сравнению с январем прошлого года цена импортного газа выросла на 365,7% в гривнах и на 364,4% в долларах.
Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.
В декабре на европейских биржах цена газа поднималась выше 2000 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, в январе Национальный банк Украины повысил прогноз цен на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах. Ожидается, что среднегодовая цена составит 856 долларов за 1 тысячу кубометров (в октябре НБУ прогнозировал 475 долларов).