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Как выросли цены на социально значимые товары за неделю: мониторинг Минэкономики

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 14:01
Как выросли цены на социально значимые товары за неделю: мониторинг Минэкономики Фото: цены на продукты выросли в начале февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики обнародовало данные мониторинга цен на социально значимые товары за неделю с 7 по 11 февраля 2022 года. Среди 30 товаров подорожали, хлеб, мясо, овощи и бензин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

По данным мониторинга в целом по Украине зафиксирован рост цен:

  • батон на 0,8% до 17,32 гривен за килограмм,
  • хлеб ржаной, пшенично-ржаной - на 0,8% до 25,72 гривен за килограмм,
  • капуста белокочанная - на 2,8% до 20,31 гривен за килограмм,
  • говядина - на 0,9% до 219,04 гривен за килограмм,
  • свинина - на 1,0% до 111,32 гривен за килограмм,
  • свекла - на 3,8% до 17,72 гривен за килограмм.

В то же время яйца куриные категории С1 подешевели на 1,9% до 30,11 гривен за десяток.

Бензин А-95 за неделю подорожал на 1,4% до 34,05 гривен за литр, дизельное топливо - на 1,5% до 33,22 гривен за литр.

Напомним, Кабинет министров 12 января принял распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков". В перечень вошли 30 позиций, среди которых хлеб, масло, гречка, молоко, мясо, антибиотики, одноразовые маски, топливо.

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