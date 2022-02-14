Як зросли ціни на соціально значущі товари за тиждень: моніторинг Мінекономіки

Міністерство економіки оприлюднило дані моніторингу цін на соціально значущі товари за тиждень з 7 по 11 лютого 2022 року. Серед 30 товарів подорожчали, хліб, м'ясо, овочі та бензин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки .

За даними моніторингу в цілому по Україні зафіксовано зростання цін:

батон на 0,8% до 17,32 гривень за кілограм,

хліб житній, пшенично-житній - на 0,8% до 25,72 гривень за кілограм,

капуста білокачанна - на 2,8% до 20,31 гривень за кілограм,

яловичина - на 0,9% до 219,04 гривень за кілограм,

свинина - на 1,0% до 111,32 гривень за кілограм,

буряк - на 3,8% до 17,72 гривень за кілограм.

У той же час яйця курячі категорії С1 подешевшали на 1,9% до 30,11 гривень за десяток.

Бензин А - 95 за тиждень подорожчав на 1,4% до 34,05 гривень за літр, дизельне паливо - на 1,5% до 33,22 гривень за літр.