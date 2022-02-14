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Як зросли ціни на соціально значущі товари за тиждень: моніторинг Мінекономіки

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Україна, Понеділок 14 лютого 2022 14:01
Як зросли ціни на соціально значущі товари за тиждень: моніторинг Мінекономіки Фото: ціни на продукти виросли на початку лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки оприлюднило дані моніторингу цін на соціально значущі товари за тиждень з 7 по 11 лютого 2022 року. Серед 30 товарів подорожчали, хліб, м'ясо, овочі та бензин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки.

За даними моніторингу в цілому по Україні зафіксовано зростання цін:

  • батон на 0,8% до 17,32 гривень за кілограм,
  • хліб житній, пшенично-житній - на 0,8% до 25,72 гривень за кілограм,
  • капуста білокачанна - на 2,8% до 20,31 гривень за кілограм,
  • яловичина - на 0,9% до 219,04 гривень за кілограм,
  • свинина - на 1,0% до 111,32 гривень за кілограм,
  • буряк - на 3,8% до 17,72 гривень за кілограм.

У той же час яйця курячі категорії С1 подешевшали на 1,9% до 30,11 гривень за десяток.

Бензин А - 95 за тиждень подорожчав на 1,4% до 34,05 гривень за літр, дизельне паливо - на 1,5% до 33,22 гривень за літр.

Нагадавши, Кабінет міністрів 12 січня прийняв розпорядження"Про заходи з моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків". До переліку увійшли 30 позицій, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, паливо.

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Ціни на продукти
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