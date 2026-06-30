Vyriy та NOCTIS презентували новий перехоплювач ZIRKA: яка вартість та які дрони знищує

Характеристики та можливості перехоплювача ZIRKA

Новий безпілотник розробила компанія NOCTIS за інвестиційної підтримки та експертизи Vyriy Industries. В основу розробки ліг реальний бойовий досвід антишахедного батальйону Darknode.

Комплекс орієнтований на перехоплення швидких і маневрених повітряних загроз та має такі технічні характеристики:

швидкість – понад 340 км/год;

робоча висота – до 6 км;

час перебування у повітрі – до 20 хвилин;

радіус дії – 30 км.

Вартість одного безпілотника ZIRKA становить до 2 000 доларів, що є найнижчою ціною серед перехоплювачів із системою автоматичної детекції та донаведення, стверджують у виробника.

Розробка та масштабування проєкту

Над проєктом працювала команда інженерів і програмістів із практичним досвідом протидії повітряним загрозам. Компанія NOCTIS повністю відповідає за технології перехоплення, програмне забезпечення, автоматизацію, а також самостійно займається продажами й підтримкою продукту.

Своєю чергою Vyriy Industries підтримує розвиток платформи як інвестор і партнер з експертизи у масштабуванні виробництва. За словами CEO Vyriy Industries Олексія Бабенка, українському ринку потрібно більше сильних команд і якісних продуктів, щоб виграти цю технологічну гонку.

Створення оновленої версії ZIRKA 2.0

Наступним етапом розвитку платформи стане створення модифікації ZIRKA 2.0. Директор по розвитку компанії NOCTIS Олексій Комліченко зазначив, що оновлена версія передбачатиме автоматичне виведення перехоплювача в зону виявлення цілі та посилену тепловізійну оптику, яка дозволить машинному зору виявляти ворожі дрони на відстані 2 км.

Також у нову версію інтегрують удосконалені алгоритми детекції та наведення, додаткові рішення для зв'язку і систему автоматичного підриву бойової частини біля цілі. Це дозволить зробити процес перехоплення максимально автономним та безпечним для бойових екіпажів.