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Перехоплювач та ударний дрон одночасно: Міноборони кодифікувало ще один безпілотник

15:01 30.06.2026 Вт
1 хв
В чому особливості нового українського дрона
Лев Шевченко
Перехоплювач та ударний дрон одночасно: Міноборони кодифікувало ще один безпілотник Фото: дрон "ТАЛІОН" (Міноборони)
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Міністерство оборони України допущено до експлуатації новий вітчизняний безпілотний комплекс "ТАЛІОН". Цей дрон може працювати як перехоплювач ворожих БпЛА, так і як ударний літак-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Режими пілотування та застосування БпАК "ТАЛІОН"

Головне завдання нового комплексу – полювання на безпілотники противника в рамках так званої "малої ППО". Оператор може керувати літаком як повністю вручну, так і в напівавтоматичному режимі.

Окрім повітряних цілей, "ТАЛІОН" здатний ефективно знищувати наземні об'єкти, що робить його універсальним інструментом на полі бою.

Бойові можливості українського дрона

Новий безпілотник здатний працювати на різних висотах, що дозволяє йому перехоплювати практично всі типи російських БпЛА. Завдяки здатності довго перебувати в повітрі, комплекс також можна залучати до патрулювання та повітряної розвідки.

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Військові зазначають, що поєднання функцій перехоплювача та баражуючого боєприпасу допоможе ефективніше протидіяти ворожій авіації та з високою точністю вражати цілі у тактичній глибині.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбоці вперше збили новий російський дрон "Сокол-И". Ворог створив його для боротьби з українськими як розвідувальними, так і ударними дронами.

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