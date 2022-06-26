Выразить откровенное мнение об агрессии РФ. Премьер Японии назвал главные цели саммита G7

Все участники саммита G7 должны стремиться подтвердить единство со своими коллегами в ответ на войну России против Украины, инфляцию и другие глобальные вызовы. Также важно выразить свое откровенное мнение о вторжении РФ в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

"Я хотел бы обменяться откровенными мнениями об агрессии России в Украине, росте цен, ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и изменении климата, среди прочих вызовов, и продемонстрировать единство G7", — заявил Кишида.

Выступая перед журналистами в своей резиденции перед тем, как отправиться в пятидневную поездку на саммит G7, Кисида также выразил надежду на то, что сотрудничество между Японией и НАТО выйдет на новый этап.