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Выразить откровенное мнение об агрессии РФ. Премьер Японии назвал главные цели саммита G7

Фото: Премьер-министр Японии Фумио Кисида (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Все участники саммита G7 должны стремиться подтвердить единство со своими коллегами в ответ на войну России против Украины, инфляцию и другие глобальные вызовы. Также важно выразить свое откровенное мнение о вторжении РФ в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

"Я хотел бы обменяться откровенными мнениями об агрессии России в Украине, росте цен, ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и изменении климата, среди прочих вызовов, и продемонстрировать единство G7", — заявил Кишида.

Выступая перед журналистами в своей резиденции перед тем, как отправиться в пятидневную поездку на саммит G7, Кисида также выразил надежду на то, что сотрудничество между Японией и НАТО выйдет на новый этап.

Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" договорились о поэтапном отказе от использования угля.

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ЯпонияG7Саммит G7