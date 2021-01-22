"Выражаю соболезнования": президент Польши отреагировал на пожар в Харькове

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в Харькове. Он заявил, что "мысли поляков с украинским народом".

Об этом говорится в обнародованном администрацией президента Польши обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Уважаемый господин президент, с печалью я узнал о трагическом пожаре в харьковском доме престарелых, в результате которого погибли и пострадали так много людей", - заявил польский президент.

Напомним, правоохранители рассматривают три основные версии пожара в доме для пожилых людей в Харькове. Сейчас правоохранители допрашивают работников пансионата, а также проводят обыски на месте с привлечением экспертов.

Отметим, вчера в Харькове в доме престарелых произошел пожар. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил пожарной безопасности.

По состоянию на сейчас известно, что по делу о пожаре в Харькове задержали четырех человек.