ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Висловлюю співчуття": президент Польщі відреагував на пожежу в Харкові

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам загиблих у пожежі у Харкові. Він заявив, що "думки поляків з українським народом".

Популярні новини

Про це йдеться в оприлюдненому адміністрацією президента Польщі зверненні до президента України Володимира Зеленського.

"Шановний пане президенте, з великим сумом я дізнався про трагічну пожежу в харківському будинку для літніх людей, в результаті якого загинуло і постраждало так багато людей", - заявив польський президент.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають три основні версії пожежі в будинку для літніх людей в Харкові. Зараз правоохоронці допитують працівників пансіонату, а також проводять обшуки на місці із залученням експертів.

Зазначимо, вчора в Харкові в будинку для літніх людей сталася пожежа. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Станом на зараз відомо, що у справі про пожежу в Харкові затримали чотирьох осіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийпожежаАнджей Дуда