Как вырастут цены в Украине в ближайшие три года: прогноз Кабмина

Кабинет министров Украины обнародовал Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Ожидается, что за три года цены вырастут на 17,4%.

Постановление от 31 мая 2021 года № 586 размещено на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что рост потребительских цен в среднем составит: в 2022 году - 7,2%, в 2023 году - 6,0%, в 2024 году - 5,2%.

Ожидается, инфляция (декабрь к декабрю) составит: в 2022 году - 6,2%, в 2023 году - 5,3%, в 2024 году - 5,0%.

Таким образом, за три года цены вырастут на 17,4%.