Вырастут ли тарифы на коммуналку в Украине: ответ Шмыгаля

"Тарифы на электроэнергию, цены на газ остаются неизменными. Правительство выполнило все свои обязательства перед местными властями в отношении и передачи средств, и передачи налогов в бюджеты. Это позволяет утверждать, что тарифы на тепло и горячую воду органами местного самоуправления также повышаться не будут до конца отопительного сезона", - заявил Шмыгаль.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма добавил, что в нашей стране достаточно имеющихся запасов газа, чтобы завершить отопительный сезон.

"По динамике потребления (газа -ред.), мы видим, что даже имеющихся запасов в наших подземных хранилищах достаточно для устойчивого проведения и окончания отопительного сезона, чтобы удовлетворить потребности всех без исключения потребителей газа", - отметил Шурма.