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Как вырастет зарплата украинцев в ближайшие три года: прогноз правительства

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины обнародовал Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. В 2024 году средняя зарплата достигнет 19 тысяч гривен.

Постановление от 31 мая 2021 года № 586 размещено на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что среднемесячная заработная плата работников, брутто составит: в 2022 году - 15 258 гривен, в 2023 году - 17 159 гривен, в 2024 году 19 063 гривен.

Ожидается, что номинальная зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет в 2022 году на 4,4%, в 2023 году - на 6,1%, в 2024 году - на 5,6%.

При этом продуктивность труда вырастет в 2022 году на 1,7%, в 2023 году - на 2,3%, гривен, в 2024 году - на 2,5%.

Напомним, согласно действующему прогнозу правительства, среднемесячная заработная плата в 2021 году составит 13 632 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).

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