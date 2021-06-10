Как вырастет зарплата украинцев в ближайшие три года: прогноз правительства

Документом предусмотрено, что среднемесячная заработная плата работников, брутто составит: в 2022 году - 15 258 гривен, в 2023 году - 17 159 гривен, в 2024 году 19 063 гривен.

Ожидается, что номинальная зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет в 2022 году на 4,4%, в 2023 году - на 6,1%, в 2024 году - на 5,6%.

При этом продуктивность труда вырастет в 2022 году на 1,7%, в 2023 году - на 2,3%, гривен, в 2024 году - на 2,5%.