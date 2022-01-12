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Вырастет до 14 гривен: в Запорожье подорожает проезд в общественном транспорте

Автор: Иванна Шовкун

В Запорожье повысят тариф на проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки вырастет до 10-14 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост секретарь Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Facebook.

Запорожские перевозчики считают такое повышение стоимости проезда экономически обоснованными. Данное решение в ходе общественного обсуждения было принято с учетом обследования пассажиропотоков, протяженности маршрутов, а также учитывая зарплату водителей, стоимость запчастей, горючего, обслуживания транспортных средств и т.д.

По словам Куртева, подорожание стоимости проезда может стать ощутимым для большого числа горожан. Однако городские власти не могут не считать того факта, что со времени последнего пересмотра тарифов расходная часть предприятий-автоперевозчиков существенно возросла.

"Прямые переговоры с представителями общественности о стоимости проезда мы начнем на следующей неделе", - отметил он.

Чиновники обещают учесть мнение жителей города и принять решение.

Напомним, в Черновцах повысят тариф на проезд в маршрутках с 7 до 9 гривен. Цена за билет вырастет уже с 1 февраля.

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Запорожье