Вырастет до 14 гривен: в Запорожье подорожает проезд в общественном транспорте

Запорожские перевозчики считают такое повышение стоимости проезда экономически обоснованными. Данное решение в ходе общественного обсуждения было принято с учетом обследования пассажиропотоков, протяженности маршрутов, а также учитывая зарплату водителей, стоимость запчастей, горючего, обслуживания транспортных средств и т.д.

По словам Куртева, подорожание стоимости проезда может стать ощутимым для большого числа горожан. Однако городские власти не могут не считать того факта, что со времени последнего пересмотра тарифов расходная часть предприятий-автоперевозчиков существенно возросла.

"Прямые переговоры с представителями общественности о стоимости проезда мы начнем на следующей неделе", - отметил он.

Чиновники обещают учесть мнение жителей города и принять решение.