Выпускники за границей: как получить аттестат в другой стране

Обратиться в посольство

"Безусловно (процесс выдачи аттестатов за рубежом возможен - ред.).Сейчас организуется совместный процесс выдачи аттестатов в посольствах",- говорит Витренко.

Достаточно номера аттестата

По его словам, в этом году для того, чтобы поступить в учреждения высшего образования выпускникам необходимо предоставить только номер аттестата.

"Поэтому не нужно физически подавать документы, все документы будут подаваться только онлайн, где и надо указать номер документа об образовании. Сейчас мы печатаем эти документы, они будут всем розданы в соответствии с утвержденными графиками", - объясняет Витренко.

Напомним, в МОН также ответили, пойдут ли ученики в школу с 1 сентября.

Добавим, также стало известно, что украинские школьники смогут сдать выпускные экзамены в Польше.

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