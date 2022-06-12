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Выпускники за границей: как получить аттестат в другой стране

Фото: выпускники могут получить аттестаты за рубежом (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Выпускники украинских школ, которые сейчас находятся за рубежом, могут получить аттестаты. Для этого необходимо обратиться в украинское посольство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко в эфире телемарафона.

Обратиться в посольство

"Безусловно (процесс выдачи аттестатов за рубежом возможен - ред.).Сейчас организуется совместный процесс выдачи аттестатов в посольствах",- говорит Витренко.

Достаточно номера аттестата

По его словам, в этом году для того, чтобы поступить в учреждения высшего образования выпускникам необходимо предоставить только номер аттестата.

"Поэтому не нужно физически подавать документы, все документы будут подаваться только онлайн, где и надо указать номер документа об образовании. Сейчас мы печатаем эти документы, они будут всем розданы в соответствии с утвержденными графиками", - объясняет Витренко.

Напомним, в МОН также ответили, пойдут ли ученики в школу с 1 сентября.

Добавим, также стало известно, что украинские школьники смогут сдать выпускные экзамены в Польше.

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