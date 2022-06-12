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Випускники за кордоном: як отримати атестат в іншій країні

Фото: випускники можуть отримати атестати за кордоном (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Випускники українських шкіл, які зараз перебувають за кордоном, можуть отримати атестати. Для цього необхідно звернутися до українського посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра освіти та науки України Андрія Вітренка в ефірі телемарафону.

Звернутися в посольство

"Безумовно (процес видачі атестатів за кордоном можливий - ред.).Зараз організовується спільний процес видачі атестатів в посольствах", - каже Вітренко.

Достатньо номеру атестата

За його словами, в цьому році для того, щоб вступити до закладів вищої освіти випускникам необхідно надати лише номер атестата.

"Тому не потрібно фізично подавати документи, всі документи подаватимуться лише онлайн, де і треба вказати номер документа про освіту. Зараз ми друкуємо ці документи, вони будуть всім роздані відповідно до затверджених графіків", - пояснює Вітренко.

Нагадаємо, в МОН також відповіли, чи підуть учні до школи з 1 вересня.

Додамо, також стало відомо, що українські школярі зможуть скласти випускні іспити в Польщі.

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