Выпуск легковых автомобилей в РФ "обвалился" на 85%

В России за май было выпущено 20 тысяч легковых автомобилей. В сравнении с прошлым годом, спад производства составил 85,4%. Всего же за первые пять месяцев 2022 года на российских автозаводах произвели 264 тысячи машин, что на 47,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росстат .

Относительно стабильно в мае работало только два предприятия - завод Haval в Тульской области, а также завод "Автотор", собирающий Kia и Hyundai. Многие другие автозаводы простаивали из-за дефицита комплектующих, а также резкого снижения потребительского спроса на новые авто.

Ранее сообщалось, что сборка автомобилей китайского автоконцерна JAC под брендом "Москвич" может быть налажена в Москве. Выпуск планируется на заводе, экспроприированном у французского концерна Renault.

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