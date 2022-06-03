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Выпуск легковых автомобилей в РФ "обвалился" на 85%

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Москва, Пятница 03 июня 2022 06:45
Выпуск легковых автомобилей в РФ "обвалился" на 85% Ульяновский автозавод (Фото: lg.ru)
Автор: Константин Широкун

В России за май было выпущено 20 тысяч легковых автомобилей. В сравнении с прошлым годом, спад производства составил 85,4%. Всего же за первые пять месяцев 2022 года на российских автозаводах произвели 264 тысячи машин, что на 47,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росстат.

Относительно стабильно в мае работало только два предприятия - завод Haval в Тульской области, а также завод "Автотор", собирающий Kia и Hyundai. Многие другие автозаводы простаивали из-за дефицита комплектующих, а также резкого снижения потребительского спроса на новые авто.

Ранее сообщалось, что сборка автомобилей китайского автоконцерна JAC под брендом "Москвич" может быть налажена в Москве. Выпуск планируется на заводе, экспроприированном у французского концерна Renault.

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