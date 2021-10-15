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Не выполняют указы президента. СНБО просит Кабмин оценить руководство Минэкологии

Автор: Илона Свиридова

Во время заседания 15 октября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обратился в Кабинет министров. Правительство попросили проверить качество работы руководства одного из министерств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Речь идет о Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Вопросы его работы могут рассматривать уже на ближайшем заседании правительства.

"Министерство недостаточно выполняет указы президента. СНБО обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть вопрос качества работы руководства министерства на ближайшем заседании правительстве", - сказал Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что под угрозой увольнения находятся 4-5 министров в частности, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко.

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Кабинет Министров УкраиныСНБОАлексей ДаниловПравительство