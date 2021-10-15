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Не виконують укази президента. РНБО просить Кабмін оцінити керівництво Мінекології

Автор: Ілона Свиридова

Під час засідання 15 жовтня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) звернулася до Кабінету міністрів. Уряд попросили перевірити якість роботи керівництва одного з міністерств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Мова йде про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Питання його роботи можуть розглядати вже на найближчому засіданні уряду.

"Міністерство недостатньо виконує укази президента. РНБО звернулася до прем'єр-міністра з проханням розглянути питання якості роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряді", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під загрозою звільнення перебувають 4-5 Міністрів, зокрема, віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр оборони Андрій Таран, міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський і перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко.

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