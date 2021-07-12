Не выполняют предвыборные обещания: три четверти украинцев не доверяют партиям

По состоянию на начало июля 2021 года три четверти украинцев (74%) не доверяют политическим партиям. Заявили о доверии к партиям только 20% респондентов.

Об этом сообщает РБУ-Украина со ссылкой на данные опроса фонда " Демократические инициативы "и КМИС.

Основные причины недоверия к политическим партиям: невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%) и зависимость от олигархов (31%).

По мнению респондентов, существующим в Украине политическим партиям больше всего не хватает умения и желания защищать интересы простых людей (43%) и умения решать конкретные проблемы, волнующие простых граждан (34%). Также партиям не хватает независимости от олигархов (30%) и прозрачности и подотчетности перед обществом (24,5%). Лишь 8% респондентов считают, что партиям не хватает достаточного финансирования на свою деятельность.

Респонденты отмечают, что основные соображения для поддержки той или иной партии для голосования на выборах обычно заключаются в способности партии защищать интересы простых людей (39%), добропорядочности партии (27%) и наличии в партии профессионалов с управленческим и менеджерским опытом (22%).

В то же время, по сравнению с 2015 годом стало больше людей, которые считают, что в Украине все же есть партия, которая представляет их интересы. Так, доля таких людей выросла с 23% до 36%.

По данным опроса, около 19% украинцы в целом готовы присоединиться к политическим партиям.